Kolumne Studentenleben : Groetjes aus Amsterdam

Unser Autor berichtet von seinem Austauschsemester in Amsterdam. Dort sammelt er viele neue Eindrücke und Erfahrungen. Aus der anfänglichen Angst, permanent etwas zu verpassen, ist mittlerweile Gelassenheit geworden.

„Ok, let’s wrap up for today. Thanks, and see you next week.” Mit diesen Worten beendet unsere Professorin die Vorlesung. Nach und nach leert sich der Vorlesungssaal. Im Flur wird sich noch auf ein Bier heute Abend so gegen „eight in de Pijp“ verabredet. Dann geht's runter in die geräumige Fahrradgarrage der Universität von Amsterdam. Hier unten sind rund 400 Fahrräder geparkt, die nun nach und nach von ihren Besitzern aus der Halterung gehoben und aufgeschlossen werden. Nach einer Weile finde ich auch mein Rad wieder. Verstaue Jacke und Rucksack in der Gemüsekiste, die ich vorne festgegurtet habe und radle hinaus auf die Straßen und entlang der nun begrünten Grachten von Amsterdam. Das ist jetzt so irgendwie Alltag geworden.