Schreibtutoren an der Ruhr-Uni Bochum Gemeinsam zur Hausarbeit

Die Schreibtutorinnen und -tutoren der Ruhr-Uni durchlaufen eine lange Ausbildung, damit sie ihren Kommilitonen helfen können: „Über zwei Semester läuft die Qualifizierung, dafür gibt es auch eine Bescheinigung“, sagt Nicole Hinrichs vom Schreibzentrum am Zentrum für Wissenschaftsdidaktik der Ruhr-Universität. Vor allem Geistes- und Sozialwissenschaftler seien unter den Tutoren, „was schade ist, wir hätten gerne auch Studierende der anderen Disziplinen“. In der Ausbildung gibt es für die Tutoren zunächst eine Schreibwerkstatt, anschließend werden Wissen über das Schreiben vermittelt und im geschützten Rahmen erste Beratungsübungen gemacht, bevor es dann zum Hospitieren und Üben an der Seite erfahrener Tutorinnen und Tutoren ins Schreibcafé geht – gerne übrigens auch an benachbarten Universitäten, denn das Potential der Schreibtutorinnen haben viele Hochschulen in der Region für sich entdeckt.