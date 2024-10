Tipps für die Rede im Studium So gelingt das Referat auch vor Publikum

Wohin mit den Händen? Wohin mit dem Blick? In der Theorie sei es zwar toll, jeden im Saal während des Vortrags einmal anzuschauen, so Silke Frank. „Die Wahrheit ist aber: Als ungeübter Redner wird mich das ganz schön aus dem Konzept bringen. Denn mein Gehirn beschäftigt sich dann schnell mit der Frage, warum Person X gelangweilt schaut oder ob Person Y verständnislos guckt – ich interpretiere also Gesichtsausdrücke und gerate so in Gefahr, vom Thema abzukommen. Besser ich schaue in zwei, drei freundlich aussehende Gesichter im Publikum und beschäftige mich mit meinen Inhalten und meiner Atmung.“ Wenn es einem größere Sicherheit gebe, nicht so oft ins Publikum zu schauen, sei das für den Anfang kein Problem.