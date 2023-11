Ratgeber auf dem Weg ins Berufsleben „Es geht nicht um Selbstoptimierung“

Embodiment bedeutet übersetzt „Verkörperung“. Die Forschungsrichtung geht davon aus, dass Denken und Verstand unmittelbar mit dem eigenen Körper zusammenhängen. Dieser ist wiederum Empfänger aller Botschaften von außen. Was wir mit unserem Körper in der Umwelt erleben, wirkt sich so direkt auf unser Denken, Fühlen und Handeln aus. Kommen junge Menschen gestresst, verzweifelt oder überlastet zu Annalena Thomas, versucht sie mit einer praktischen Übung einzusteigen. Zunächst muss in Kopf und Körper Platz geschaffen werden, damit die wirkungsvolle Auseinandersetzung mit den psychischen Blockaden funktioniert. Aus diesem Grund hat sich die Therapeutin dem sogenannten traumasensiblen Yoga zugewandt. „Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass bestimmte Yoga- und Atemtechniken helfen, Symptome von Depressionen, Angstzuständen und Essstörungen zu lindern“, erklärt sie. In Deutschland sei die Anwendung von Yoga aber in psychotherapeutischen Praxen bislang verboten. Aus diesem Grund sei sie froh, wenigstens in den dayā-Sitzungen Yoga und die Arbeit an mentalen Herausforderungen vereinen zu können. Am allerliebsten würde sie ihr Fachwissen und die Techniken als festen Bestandteil im Schulalltag etablieren – das wäre ihr Herzensprojekt.