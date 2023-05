Berufe der „Sprechenden Therapie“ Psychologie-Experten dringend gesucht

Das neue Ausbildungssystem werde, so Bender, die jetzige Situation mit bereits zusammengebrochenen Wartelisten auf Kinder- und Jugendpsychotherapeutische Therapieplätze weiter verschärfen. „Um den Mangel an Kinder- und Jugendpsychiatern zu beheben, wäre es notwendig, die ‚sprechende Medizin‘ gegenüber der apparativen, technologisierten somatischen Versorgung aufzuwerten und psychosoziale und kinder- und jugendpsychiatrische Inhalte in ausreichender Form in das Medizinstudium als verpflichtende Inhalte zu integrieren“, sagt er. Der Erfolg stehe und falle mit der Finanzierung. „Der neu aufgelegte Studiengang muss ausreichend einschließlich seiner praktikumsbezogenen Aspekte durch die Länder refinanziert werden, damit es nicht zu einer deutlich qualitativen Verschlechterung der Ausbildung der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeutinnen gegenüber dem bisherigen System kommt,“ mahnt Bender. Auch die Finanzierung der berufsbegleitenden Weiterbildungsstellen müsse gewährleistet sein.