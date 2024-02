Promotion Viele Wege führen zum Doktortitel

Und bei der Wahl der Promotionsweise kommt es auch auf das Fach an. Forschung in den Lebenswissenschaften ist etwa häufig mit Labortätigkeit verbunden. Eine solche Arbeit kann man also ohnehin nicht allein im stillen Kämmerlein schreiben. Vielmehr treffen sich die Forschenden in ihrer Arbeitsgruppe und tauschen sich dort aus. In den Geisteswissenschaften dagegen ist eher Schreibtischarbeit angesagt.