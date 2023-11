Studentinnen in der Politik „Misch dich ein!“

Deutschland im Jahr 2023: Frauen fehlen in der Politik, ob auf kommunaler Ebene, im Landtag oder auch als Bürgermeisterinnen. Ihr Anteil in den Parlamenten ist teils sogar rückläufig. Das gilt besonders für die kommunale Ebene. Der Frauenanteil in den Stadt- und Gemeinderäten liegt bei rund 27 Prozent. Parität in der Politik rückt damit in immer weitere Ferne. Hochschulen in NRW wollen das jetzt mit dem Projekt „Misch dich ein – mach Politik vor Ort“ ändern. Es zeigt Studentinnen in praxisnahen Seminaren wie sie mitwirken können, klärt Fragen etwa zum Zeitaufwand, zu Themen und zu kommunalpolitischen Strukturen. Dabei tauschen sich die Teilnehmerinnen mit Politikerinnen aus, besuchen den NRW-Landtag und reisen für ein Wochenende nach Berlin.