Kolumne Dozentenleben : Sehnsucht nach Grün-Blau

Edda Pulst ist Professorin für Digitalisierung an der Westfälischen Hochschule Foto: E. Pulst

Unsere Autorin verbrachte den Sommer bei einer Inuit-Familie in Grönland. Sie erlebte dort die Magie der Natur und ein Land in schwierigen Zeiten des Umbruchs.

„Grünes Land“ nannten die Wikinger die größte Insel der Erde. Blauland müsste sie von oben betrachtet eigentlich heißen. Oder „Kassoq“ auf Grönländisch: „Blau schimmerndes Eis“.

Grün gibt‘s im Süden: Getreide, Gras und Schafe. Dazu Islandpferde für den Abtrieb. Den Sommer verbrachte ich mit einer Inuit-Familie auf ihrer Schaffarm, erlebte sie als liebenswert, großzügig und geduldig. Gute Zuhörer, die auch mal „Nichts“ sagen – Nachteil in unserer Welt der Selbstdarstellung. „Insel der Menschen“, nennen die 57.000 Grönländer ihre Heimat, die mir die Familie zu Pferd und Boot zeigte. Überwältigt von der Magie der Eisberge fühlte ich mich eins mit der Welt aus Blautönen – glücklich, aber auch schutzlos.

Die demokratische Republik im Königreich Dänemark hat die höchste Selbstmordrate der Welt; sie teilt das Schicksal indigener Völker. Die Kolonialisierung hat Wunden geschlagen, Rohstoff-Vorkommen ausgebeutet und Spiritualität wegmissioniert. Ein Drittel der Schüler verlässt die Schule ohne Abschluss.

2019 wollte Donald Trump die arktische Insel kaufen. China hat den Fuß in der Tür. Der Ressourcen-Run ist in vollem Gange – ein Spagat zwischen Unabhängigkeit und Umweltschutz. Fachkräfte kommen aus Dänemark. Die Firma Munck, die hier Flughäfen erweitert, rekrutiert Ingenieure und Geoinformatiker in Kopenhagen.

Die Uni in der Hauptstadt Nuuk setzt auf grönländische Identität. Eintausend Studenten sind eingeschrieben, 30 Prozent Frauen. Absolventen arbeiten in staatlichen Institutionen, einige Pilotinnen bei Air Greenland, Theologen in der Volkskirche.

Im Süden gibt es eine Tourismus-, im Westen eine Technik-Hochschule. Ein Master-Studiengang zum Thema Klimawandel entsteht. Praxis garantiert: Schmelzende Gletscher, dünnes Meereis. Schlittenhunde im Tauwasser. „Nanoq“, der Eisbär, verliert den Lebensraum. Um sieben Meter steigt der Meeresspiegel, wenn Grönlands Eispanzer schmilzt.

In Grönland erlebte ich, wie verletzlich unser Planet ist. Bekam Zweifel an der Always-Busy-Welt, dem Verklären von Stress und Konsum. Wir haben alles, was sich mit Händen greifen lässt, ohne mit der Natur verbunden zu sein. Unser materieller Status und seine Symbolik scheinen erschöpft. Verzicht ist angesagt.

Unser Leben wirkt vor der gewaltigen Arktis-Natur wie Käfighaltung mit Urlaubsflucht. Die wetterfeste Wirklichkeit Grönlands vermittelt niemals das Gefühl, „jemand“ sein zu müssen. Wer Grün-Blau einmal bereist hat, den lässt es nicht mehr los.