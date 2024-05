Proteste von Studierenden Der Nahostkrieg an der Uni

Palästinensische Flaggen flattern in der kühlen Morgenluft über einem knappen Dutzend niedriger Zelte. Eine Gruppe junger Leute kniet im Gras und bemalt ein Stück Pappe. „Save Rafah“ wird wenig später darauf zu lesen sein, markiert mit blutigen Handabdrücken, hochgehalten von einer verschleierten Frau. Die palästinensische Stadt im südlichen Teil des Gazastreifens ist derzeit Schauplatz von Angriffen der israelischen Armee gegen Stellungen von Terroristen der Hamas. Im überschaubaren Protestcamp gegen den Krieg in Nahost, das „Students for Palestine“ vor gut einer Woche auf der Wiese vor dem Hauptgebäude der Kölner Universität aufgeschlagen haben, ist an diesem Vormittag nicht viel los. Höchstens 20 Aktivistinnen und Aktivisten haben sich vor Deutschlands größter akademischer Lehranstalt versammelt.