Hochschule : Mit dem Handy zu den Heilpflanzen

Düsseldorf Der Apothekergarten der Heinrich-Heine-Universität ist schon seit Jahren digital vernetzt. Das zahlt sich jetzt aus: Durch die QR-Codes können für Studierende im digitalen Sommersemester Alternativen für die ausfallenden Exkursionen geboten werden.

Der Apothekergarten gehört zum Botanischen Garten an der HHU. In mehreren Beeten wachsen über 100 verschiedene Pflanzen, die in der Ausbildung der Pharmazeuten genutzt werden. „Alle Pflanzen hier sind oder waren arzneilich relevant“, erklärt Rainer Kalscheuer. Der Professor lehrt am Institut für Pharmazeutische Biologie und Biotechnologie. „Man nutzt zum Beispiel ihre Tees oder Extrakte als Arzneimittel oder isoliert Reinstoffe und verwendet diese dann weiter.“ Dass Pharmazeuten Pflanzen systematisch bestimmen können, ist Teil der Approbationsordnung, also der Zulassungsordnung für den Apothekerberuf. Deswegen kommen die angehenden Pharmazeuten an der HHU im Laufe ihres Studiums immer wieder in Kontakt mit dem Apothekergarten.