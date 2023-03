Neue Statistik Zahl der Studierenden ohne Abi seit 2011 mehr als verdoppelt

Mit rund 70.000 hätten 2021 so viele Menschen wie noch nie in Deutschland die Möglichkeit genutzt, sich über den beruflichen Weg für ein Hochschulstudium zu qualifizieren, erklärte das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) am Dienstag in Gütersloh unter Berufung auf aktuelle Statistiken. Das seien etwa 4.000 mehr als im Jahr davor gewesen. Der Anteil an der gesamten Studierendenschaft betrug 2021 demnach 2,4 Prozent.