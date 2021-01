Musikforschung : Weimarer Unesco-Lehrstuhl für Musik bleibt erhalten

Die Musikhochschule „Franz Liszt“ bleibt Sitz des Unesco-Lehrstuhls für transkulturelle Musikforschung. Die internationalen Projekte erfreuen sich auch im Netz großer Beliebtheit.

(epd) Der Unesco-Lehrstuhl für Transkulturelle Musikforschung („Transcultural Music Studies“) der Weimarer Musikhochschule Franz Liszt ist für vier weitere Jahre gesichert. Diese Entscheidung habe das Generalsekretariat der Kulturorganisation der Vereinten Nationen in Paris getroffen,, teilte die Hochschule in der Klassikerstadt diese Woche mit. Vorausgegangen sei eine Ende 2020 abgeschlossene Evaluation. Die traditionsreiche Hochschule für Musik verfügt damit weiter über den weltweit ersten und bisher einzigen musikbezogenen Unesco-Lehrstuhl in Deutschland.