Mobilität der Zukunft Lust auf den Master im „Radverkehr“

An der Hochschule in Karlsruhe kann man unterdessen den Master in „Mobilitätsmanagement“ und dabei die Vertiefung „Radverkehr“ belegen. Mögliche Module sind unter anderem „Fahrradmobilität“, „Radverkehrsanlagen und Radverkehrssicherheit“ sowie das Vertiefungsprojekt „Radverkehr“. Geeignete, vorangegangene Studiengänge sind etwa Ingenieurwesen, Informationstechnik, Sozial-, Wirtschafts- und Medienwissenschaften. Außerdem lässt sich in dem Bachelorstudiengang „Verkehrssystemmanagement“ der Vertiefungsschwerpunkt „Radverkehr“ wählen. Der Master „Radverkehr“ ist wiederum berufsbegleitend und kann mit den Kooperationspartnern aus Kommunen, Körperschaften und Verkehrsbetrieben abgestimmt werden. Anja Zeller arbeitet als akademische Mitarbeiterin bei der Stiftungsprofessur „Radverkehr“ in Karlsruhe. Sie schildert die Möglichkeiten, die Studierende mit dem absolvierten Abschluss haben: „Wir bilden klassische Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner aus“. Diese Fachbildung sei insbesondere bei den Kommunen, Verkehrsministerien und Ländern gefragt. So könne man ganz konkret vor Ort, aber auch auf entfernteren Ebenen arbeiten. Der Radverkehr lässt sich aber auch auf andere Weise unterstützen. Es seien Fachleute mit kommunikativem Verständnis und Kompetenzen gefragt. „Wir wollen ja, dass mehr Leute Fahrrad fahren als vorher und dafür müssen positive Botschaften über den Radverkehr vermittelt werden“, so Zeller. Nicht zuletzt bieten auch die Entwicklung von E-Bikes oder Lastenfahrräder die Möglichkeit im wirtschaftlichen Sektor beruflich Fuß zu fassen.