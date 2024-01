Tipps für angehende Studierende Wie man mit dem Medizinertest die Chancen auf einen Studienplatz erhöhen kann

Die Teilnahme am TMS ist für die bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengänge Human-, Zahn-, Tiermedizin und Pharmazie freiwillig, erhöht aber die Chance im universitären Auswahlverfahren bei dem „Auswahlverfahren der Hochschulen“ (AdH) und bei der „Zusätzlichen Eignungsquote“ (ZEQ) sowie bei der Landarztquote in NRW. Laut Tomas Preuss, Leiter des Studierendensekretariats an der Universität zu Köln, können die Universitäten selbst entscheiden, ob sie den TMS als ein Auswahlkriterium zur Rate ziehen und in welchem Umfang. Der Test wird in NRW an den Universitäten in Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Duisburg-Essen, Düsseldorf, Köln und Münster für einige Studiengänge berücksichtigt. Preuss zufolge könnten durch eine Teilnahme am Test die Zulassungschancen nur verbessert, nicht aber verschlechtert werden. Wenn das Ergebnis schlecht sei, werde es nicht berücksichtigt. „Einreichen schadet nie.“