Kolumne Studentenleben Viele Wege führen zum Master

Ich bin ehrlich: Solche weit entfernten Deadlines erscheinen mir manchmal etwas trügerisch. Obwohl ich weiß, dass es Leute gibt, die über Monate konstant auf ihren Abgabetermin hinarbeiten, erscheinen mir diese in der Minderheit. Das vorherrschende Bild in meinem Umfeld lautet: kurzer Zeitraum, hohe Arbeitsintensität, Deadlinedruck, zwei Tage vor Abgabe an Freundinnen und Freunde zur Korrektur schicken. Und am Ende die Erleichterung, weil man doch alles bis zum Tag der Abgabe geschafft hat.