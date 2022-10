Kolumne Studentenleben : Menschen und Deadlines

Luis Küffner studiert Musik und Medien an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Foto: privat

Unser Autor hat die Erfahrung gemacht: Mit einem klaren Zeitlimit vor Augen, lässt es sich manchmal zügiger und effektiver arbeiten.

Als ich vor einigen Wochen kurzfristig einem für mich wichtigem Projekt zusagte, war mir von Anfang an klar, dass der Zeitraum bis zur Abgabe sehr kurz ist – eigentlich zu kurz. Meiner damaligen Einschätzung nach benötigte ich deutlich mehr Zeit für ein zufriedenstellendes Ergebnis. Vielleicht war meine Zusage etwas leichtsinnig und unüberlegt, aber ich wusste: Wenn ich ablehnte, würde ich es bereuen. Entgegen meiner anfänglichen Erwartung überraschte ich mich selbst, als ich letztendlich vor einem Ergebnis stand, welches sich wirklich sehen lassen konnte. Das lag schlichtweg an der Tatsache, dass am Ende dieses aus tagesfüllenden Schichten bestehenden Marathons eine konkrete Deadline stand.