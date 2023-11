Kolumne Studentenleben Anspruchsdenken

Sind Dinge automatisch gut, wenn sie komplex sind? Häufig habe ich in Kursen die Erfahrung gemacht, dass es an dieser Verbindung nichts zu beanstanden gibt. Klar sind Hochschulen und Universitäten genau die Orte, an denen schwer verständliche Inhalte existieren und hervorgehoben werden – schließlich gehen Leute auch deswegen hin, um ebendiese kennenzulernen, zu bewältigen und sich anzueignen. Doch vor allem im künstlerischen Bereich habe ich oft den Eindruck, dass Komplexität als eine Form von Anspruch gutgeheißen wird. Ich finde, dass Qualität nicht immer mit Kompliziertheit verknüpft sein muss. Oft liegt die „Kunst“ darin, Gedanken auch simpel und doch nicht unzulänglich ausdrücken zu können.