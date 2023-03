Kolumne Studentenleben Helft euch!

Am besten ist es natürlich, wenn Hilfe Selbsthilfe ermöglicht. So kann sichergestellt werden, dass man auch in Zukunft bei ähnlichen Problemen kompetent handeln kann. Auch ist es manchmal unangenehm, die Zeit anderer beanspruchen zu müssen. Aber oft wäscht eine Hand die andere – oder sollte dies zumindest in manchen Fällen. Ich für meinen Teil vergesse es nie, wenn mich Personen unterstützt haben. Danke an dieser Stelle an Daniel für all die Hilfe neulich beim Umzug und Einpacken. Danke Laura, dass Du vor Kurzem den Router gebracht hast, und danke Dir Moritz für all den Techniksupport. Ich revanchiere mich!