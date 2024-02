Kolumne Studentenleben Digitaler Frühjahrsputz

Die meisten kennen das: Man startet seinen Rechner, loggt sich ein, und die Aufmerksamkeit fällt auf die ersten aufploppenden Fenster, Benachrichtigungssymbole oder Programmmeldungen. Es ergibt sofort Sinn, dies alles zu beachten, sich sozusagen den Weg freizuräumen – schließlich ist der eigene Computer nichts anderes als ein zweiter, aber digitaler Haushalt. Da will sich das eine Programm endlich updaten, die Virensoftware meldet einen Fehler und die E-Mail aus dem Studierendenverteiler hat auch vollkommen recht! Der Blick fällt auf den Desktop, und man sieht dieses Dokument, das seit bald zwei Wochen auf eine Bearbeitung wartet – wieso eigentlich nicht schnell jetzt? Sodann erkennt man, dass es sich lohnen würde, diese Information noch einmal kurz im Netz zu recherchieren, und währenddessen hat diese Werbeanzeige wirklich meinen Geschmack getroffen. Ich dachte, ich hatte das Werbetracking doch überall ausgestellt? Also noch ein kurzer Check in den Browsereinstellungen, aber dann geht es wirklich los!