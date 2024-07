Kolumne Studentenleben Musikalische Grüße aus Seoul

Nun bin ich also in Seoul, wo in den letzten Tagen Menschen aus vielen Teilen der Welt zusammengekommen sind, um sich über den aktuellsten Stand der Computermusik auszutauschen. Computermusik kann man als ein Subgenre elektronischer Musik ansehen, in welchem Rechner für die Klangerzeugung, Komposition und Aufführung eine Hauptrolle spielen. Ein paar weitere Schlagwörter wären wohl algorithmische Komposition, Live-Elektronik oder auch Klangsynthese. Jedenfalls werden hier in tagesfüllenden Programmen elektronische Stücke, wissenschaftliche Vorträge, musikalische Performances und eben Klanginstallationen vorgestellt. Interessant ist dabei vor allem zu beobachten, wie sich all die verschiedenen Ansätze auszeichnen, unterscheiden und ähneln, zumal alle unterschiedliche kulturelle Hintergründe, Geisteshaltungen und Vorgehensweisen mitbringen.