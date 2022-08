Kolumne Studentenleben : Vintage-Shopping

Luca Schafiyha studiert Germanistik und Politikwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Foto: Richard Salomon

Der Second-Hand-Kleidungsmarkt ist nicht mehr das, was er einmal war, findet unser Autor. Er meint: Plattformen im Internet und Vintage-Apps haben viel von ihrem ursprünglichen Charme verloren.

Von Luca Schafiyha

Second-Hand- und Vintage -Kleidung helfen jedem klammen Studierenden seit eh und je durch kalte Winter oder heiße Festival-Saisons. Durch Second-Hand Verkaufsplatfformen im Internet und erfolgreicher Vintage-Apps ist das shoppen von gebrauchter Kleidung zwar immer noch nachhaltiger und empfehlenswerter als der Konsum von Fast-Fashion, dennoch steht die Profitgier mancher Anbieter dem Prinzip der günstigen Wiederverwendbarkeit oftmals im Weg.

Im Einzel- wie auch im Onlinehandel gilt wie immer erstmal das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Also ist es folgerichtig nur logisch, dass zu jedem Second-Hand-Trend die Preise für Artikel, die einen Hype erfahren, teilweise absurd steigen. So kostet eine zerschlissene Carhartt-Jacke, die man Mitte der Neunziger in derart schlechtem Zustand wohl umsonst hinterhergeworfen bekommen hätte, heute schnell mal 200 oder 300 Euro – einfach weil der Trend es vorgibt. Auch alte Arbeitshosen von Dickies erfahren gerade Hochkonjunktur, da Teenies auf Tik-Tok wie auch im echten Leben es neuerdings cool finden, sie oben am Bund umgeklappt zur Schau zu stellen. Ein klassischer Trend eben.

Was nicht weiter verwerflich ist, lockt jedoch profitorientierte Unternehmen an, die diesen Markt für sich nutzen wollen um daraus Kapital zu schlagen. Das zerrt ein wenig an dem rosaroten Nachhaltigkeitsfilm des Second-Hand-Shoppings, sind derlei Unternehmen logischerweise zuerst einmal an Profit interessiert und weit danach erst an Nachhaltigkeit oder Wiederverwendbarkeit.

So ist es keine Seltenheit, dass man in großen Einkaufspassagen häufig Vintage-Stores findet, in denen gähnende Leere herrscht und es einem in Anbetracht der aufgerufenen Preise glatt den Atem verschlägt. Zum Glück gibt es auch Gegenbeispiele, die dann oft dementsprechend beliebt und frequentiert sind, dem Preiswahnsinn jedoch erfolgreich standhalten und weiterhin stylishe Klamotten zu günstigen Preisen anbieten.

Das gleiche Spiel läuft im Internet ab. Auch hier wird das Prinzip Second-Hand gnadenlos ausgeschlachtet. Die Folge: absurde Preise und eine Entfremdung der Kunden zu einem Konsumgut, was eigentlich ein Lichtblick im sowieso schon fragwürdigen Modebusiness in Zeiten der Globalisierung hätte sein sollen.

Viele dieser Plattformen genossen zwischenzeitlich große Aufmerksamkeit und erlangten unter jungen Menschen Kultstatus. Allzu viel übrig ist davon heute nicht mehr. Ob große Online-Stores oder Vintage-Apps: Fast alle haben mit der Unzufriedenheit ihrer Nutzer zu kämpfen. Man schaue sich nur die Berichte über Betrugswellen von privaten Anbietern auf bekannten Online-Märkten an. Manche einst kundennahe und jung anmutende Unternehmen glänzen heutzutage eher mit öffentlicher Abwesenheit und mangelhaftem Kundensupport. Dabei hat sie die Nähe zu den Nutzern und ihrer Stamm-Community ursprünglich überhaupt erst groß gemacht.