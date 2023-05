Kolumne Studentenleben Tapetenwechsel

Das Schönste aber ist wohl das Einrichten der neuen Wohnung. Sobald die letzten Kartons ausgepackt sind und die passenden Möbel angeschafft wurden, kann es ans dekorieren gehen. Dabei sind in einer kahlen, möglicherweise halb leeren Wohnung, theoretisch keine Grenzen gesetzt. Wer einmal leeren Wohnraum bestücken musste, der weiß, dass man fast nirgendwo so schnell so viel Geld ausgeben kann wie für Möbel und Einrichtungsgegenstände. Neumöbel sind für die Mehrheit der Studierenden keine Option. Also würfeln sie provisorisch günstige Möbelstücke aus Kleinanzeigen und Co. zusammen oder halten die Augen offen, was Freunde und Verwandte abzugeben haben. Doch genau diese Beliebigkeit macht für viele den Charme aus. Andere wiederum verschreiben sich komplett der Ästhetik einer schwedischen Möbelhauskette. Auch in Ordnung, schließlich kann nicht jeder auf Anhieb auf hilfsbereite Netzwerke zurückgreifen oder viel Geld für Designermöbel in die Hand nehmen.