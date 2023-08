Kolumne Studentenleben Ausbildung oder Studium?

Andere Studierende haben dagegen nicht so viel Glück mit ihrem Studienfach wie ich und brechen ihr Studium frühzeitig ab. Manche probieren es an anderer Stelle erneut. Manche entscheiden sich dann doch für eine Berufsausbildung, was natürlich sehr begrüßenswert ist. Schließlich liest und hört man doch seit Jahren, dass Fachkräftemangel herrsche. Der Nachwuchs bleibe aus, da immer mehr junge Menschen ein Studium einem Ausbildungsplatz vorziehen würden. Doch warum ist das so? Wie bei so vielen Dingen, ist dies wohl ein komplexer Sachverhalt, für den vielerlei Faktoren verantwortlich sind.