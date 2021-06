Heinrich-Heine-Universität : Workshop rund um fremde Sprachen

Lesungen, Diskussionen, Übersetzen – der Masterstudiengang Literaturübersetzen der Heine-Universität lädt zur Summer School ein. Das Thema in diesem Jahr lautet „Mehrsprachigkeit“. Ein Überblick über das Angebot.

(RP) Studierende und Sprachinteressierte, die sich für das Übersetzen, Sprache und Kultur interessieren, sind herzlich zur diesjährige Summer School Literaturübersetzen eingeladen. Veranstalter ist der gleichnamige Masterstudiengang an der Heinrich-Heine-Universität. Das Thema in diesem Jahr lautet „Mehrsprachigkeit”. Vom 1. bis 3. Juli erhalten Interessierte einen Einblick in die Arbeitsweise des Studiengangs und in die Praxis des Übersetzens. Das diesjährige Programm findet wegen der Pandemie online statt. Es besteht aus einer Eröffnungsveranstaltung, Lesungen, einer Diskussion und praktischen Übersetzungsworkshops. Vorkenntnisse zu den jeweiligen Sprachen wären von Vorteil, Vorwissen zur Übersetzung sei aber nicht zwingend nötig, so die Veranstaler. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen können frei nach Interesse die Veranstaltungen wählen.