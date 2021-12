Studentin Lily Braun macht Musik : Der Traum von der großen Bühne

Ihre Leidenschaft ist der Rock: Studentin und Sängerin Lily Braun. Foto: Anna Blies

Rock ist ihre Leidenschaft: Lily Braun ist Studentin an der Universität Düsseldorf und arbeitet an ihrer Karriere als Musikerin. Erste eigene Songs hat sie bereits aufgenommen, nun steht das erste Album an.

Eigene Songs veröffentlichen und mit einer Band auf der großen Bühne stehen – davon träumt Lily Braun. Die 20-Jährige befindet sich mitten in ihrem Studium der Medien- und Kulturwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und ist nebenbei als Musikerin aktiv. Seit Anfang dieses Jahres ist Musik mehr als nur noch ein Hobby für sie. Im März war sie das erste Mal mit einem Gesangspart auf einer Veröffentlichung eines guten Freundes zu hören, der darauf folgend ihr Produzent werden sollte. Im Mai veröffentlichte sie dann auch schon ihre erste EP mit fünf eigenen Songs (EP steht für „Extended Play“ und ist eine Art Mini-Album).

Dazu sei es eher zufällig gekommen: „Ein guter Freund von mir, Jasons Ulises, ist als Musikproduzent tätig und wusste, dass ich gerne singe und auch schon ein paar eigene Songs geschrieben habe. Also hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Strophe für einen seiner Songs einzusingen. Daraus entstand dann die Idee, dass wir eine komplette EP mit meinen eigenen Songs gemeinsam produzieren könnten.“ Schon wenige Monate später veröffentlichte Lily Braun unter dem Künstlernamen „LILY“ ihre EP „Incomplete Without Me“.

Info Die Künstlerin und ihre Projekte Musikerin Lily Braun ist 2001 in Voerde geboren und schreibt seit etwa zwei Jahren ihre eigene Musik. Im Mai dieses Jahres veröffentlichte sie ihre erste EP mit dem Titel „IncompleteWithoutMe“. Zu finden ist sie unter dem Künstlernamen „LILY“ auf allen gängigen Streamingplattformen, wie zum Beispiel Spotify und Apple Music. Produktion An ihren Songs arbeitet Lily gemeinsam mit dem chilenischen Produzenten Jason Ulises. Die Zusammenarbeit entstand durch eine Internet-Bekanntschaft. Aktuell arbeiten die beiden gemeinsam an Lilys erstem eigenen Album. Die erste Single-Auskopplung „Secondhand Smoke“ erschien am 4.Dezember.

Die fünf Songs, die Teil der EP sind, hatte LIily bereits im Laufe der zwei vorangegangenen Jahre geschrieben. in dieser Zeit waren Songwriting und Singen bloß ein Hobby für sie und außerdem ein Weg, um Erlebnisse und Gefühle künstlerisch zu verarbeiten. Da die Songs und somit die Grundlage der EP schon vorhanden waren, ging die Produktion sehr schnell. Ulises fertigte Instrumental-Versionen an, mit denen Lily dann den Text einsang. Dies geschah von zuhause aus und auch nicht in direkter Zusammenarbeit. „Da Jason in Chile wohnt und ich in Deutschland haben wir uns noch nie im echten Leben gesehen. Kennengelernt haben wir uns im Internet, da wir beide dieselbe Lieblingsband haben“, erklärt Lily. Doch mit den heutigen technischen Möglichkeiten sei eine solche Distanz für eine Kooperation keine Hürde mehr.

Rückblickend zeigt sich Lily trotzdem beeindruckt, wie schnell und reibungslos die Produktion ablief: „Ich habe wirklich Glück, mit Jason einen Freund zu haben, der sich mit professioneller Musikproduktion auskennt. Wenn man sich einen externen Produzenten sucht, kann dies pro Lied schnell mal an die 1.000 Euro kosten. Das ist gerade für Newcomer eine große Investition, da man in den meisten Fällen nicht damit rechnen kann, dass sich diese Ausgaben in naher Zukunft durch Einnahmen wieder ausgleichen.“

Allgemein sieht Lily den Chancen für junger Musikerinnen und Musiker, die neu in das Musikbusiness einsteigen, aber eher positiv: „Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass man direkt mit der eigenen Musik durchstartet, vor allem ohne eine Band und ohne bestehende Fanbase. Aber trotzdem ist der Eintritt ins Business für Newcomer deutlich niederschwelliger geworden, da man heute nicht mehr unbedingt ein Label braucht, um Musik zu veröffentlichen. Auf Streamingdiensten wie Spotify hat jeder die Möglichkeit, eigene Musik an die Öffentlichkeit zu bringen.“

Vor allem im letzten Jahrzehnt haben Streaming-Plattformen physische Tonträger wie CDs und Schallplatten über weite Teile abgelöst. Dies habe es Lily erst ermöglicht, ihre Werke mit der Öffentlichkeit zu teilen. „Natürlich mache ich Musik immer noch hauptsächlich, weil ich Spaß daran habe. Aber das Wissen, dass die Musik nun von mehreren Menschen gehört werden kann, motiviert mich umso mehr. Daher habe ich mittlerweile beim Schreiben immer den Hintergedanken, dass ich die Musik nicht nur für mich mache, sondern für die Öffentlichkeit“, erläutert sie.

Diese gesteigerte Motivation zeigt sich auch an der Anzahl der Stücke, die Lily in den letzten Monaten geschrieben hat. Während sie vor der Veröffentlichung ihrer EP fünf Songs innerhalb von zwei Jahren schrieb, habe sie nun in nur fünf Monate zehn Songs fertiggestellt. Der Grund dafür sei nicht etwa, dass sie unter Druck stehe, sondern das Hinarbeiten auf ein konkretes Ziel, das sie mit Leidenschaft verfolgt: die Veröffentlichung ihres ersten Albums. „Natürlich fiebere ich auf die Veröffentlichung meines ersten Albums hin, aber diesmal lassen Jason und ich uns bewusst mehr Zeit als bei der EP, damit das Resultat umso besser wird.“

Anders als bei der EP sei bei der Entstehung des Albums außerdem, dass sie nun eine konkretere Vision und einen spezifischeren Stil verfolge. Dadurch, dass die Songs auf der EP über einen so langen Zeitraum entstanden sind, habe sich kein bestimmtes Genre darin abgezeichnet. Beim Album wiederum möchte sich Lily nun in Richtung Rock festlegen. „Natürlich ist es ein bisschen schwierig als Solo-Künstlerin im Rock aktiv zu sein, da dies ein Genre ist, das typischerweise von Bands dominiert ist. Doch Rock-Musik ist die Musik, die ich selbst am liebsten höre und ich möchte meiner Leidenschaft treu bleiben.“ Daher kommt es für Lily auch nicht infrage, eine Art von Musik zu machen, mit der sie sich selbst nicht identifizieren kann: „Wenn ich nur auf Erfolg aus wäre, müsste ich wahrscheinlich Deutschpop machen. Aber danach fühle ich mich einfach nicht.“

Unter dem Titel „Secondhand Smoke“ ist am 4. Dezember bereits die erste Single-Auskopplung aus dem kommenden Album erschienen. Darin thematisiert Lily auf ironische Weise eine Situation, die sich während ihres Auslandsjahres in Irland ereignete: „Ich war mit Freunden in einer Disco, und dort war ein Typ, der einfach nicht aufhörte, mich anzusprechen und mich mit Komplimenten überhäufte, obwohl ich absolut kein Interesse hatte. Mit „Secondhand Smoke“ möchte ich zeigen, wie anstrengend solche Situationen für Frauen sein können. Der Song ist zwar in einem ironischen Stil geschrieben, hat aber auf jeden Fall auch einen emanzipatorischen Ansatz.“

Zu „Secondhand Smoke“ soll in Zusammenarbeit mit einer Kommilitonin auch noch Lilys erstes Musikvideo entstehen. „Das Schöne an meinem Studiengang ist, dass hier sehr viele kreative Köpfe zusammenkommen und sich so Gelegenheiten ergeben, die eigenen Leidenschaften miteinander zu verbinden“, erzählt sie.