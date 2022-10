Kolumne Studentenleben : Eine Uni auf standby?

Leo Solleder studiert im Master Medienkulturanalyse an der HHU. Foto: privat

Die Krisenstimmung an der Uni – sie ist ein Stück weit zurückgekehrt, findet unser Autor. Er sorgt sich, dass nach den Einschränkungen während der Pandemie das Studierendenleben künftig erneut leiden könnte.

Von Leo Solleder

Eigentlich schreibe ich diese Kolumne, um über schöne Dinge zu berichten. Egal ob Exkursionen, meine Arbeit als Fachschaftsvertreter oder die vorlesungsfreie Zeit – oft sind positive Emotionen die Motivation für das, was ich schreibe. Doch in diesen Zeiten fühle ich mich nicht danach. In einer politischen und wirtschaftlichen Lage, deren angespannte Lage für mich zum ersten Mal wirklich erlebbar ist, dominiert oft das Gefühl der Ahnungs- und Ratlosigkeit.

Oft war für mich die Universität ein Ort der Flucht und der Geborgenheit, um genau diesen Existenzkrisen zu entkommen und einen regelmäßigen Alltag zu leben. Schon durch die Corona-Pandemie ist genau dieser soziale Lebensraum verschwunden. Mit viel Mühe haben es Studierende und Lehrkräfte wieder geschafft, diesen Raum wieder Schritt für Schritt zurückzuerobern. Freunde treffen, in der Universitätsbibliothek lernen, das Campuskino besuchen, all das ist für mich Teil des Studierendenlebens.

Doch wie sieht es damit aus, wenn die Uni im Rahmen von Energieeinsparungen wieder schließen sollte? Die Heinrich-Heine-Universität möchte zum Glück an der Präsenzlehre festhalten, solange es keine anderen Vorgaben gibt. Dennoch wurden schon Maßnahmen getroffen, um Energie einzusparen. Die Bibliothek etwa hat ihre Öffnungszeiten verkürzt, unter der Woche um vier, am Wochenende sogar um sieben Stunden. Das ist wenig im Vergleich zu anderen Universitäten, wie der Universität Erfurt, an der die Bibliothek am Wochenende nun komplett geschlossen ist. Dennoch ist die Schließung zu den sogenannten Randzeiten ein Problem. Studierende mit Kindern oder arbeitenden Studis etwa wird somit erschwert, in einer guten Umgebung lernen zu können. Viele haben auf die Maßnahmen auf den sozialen Medien entrüstet reagiert. Und ich verstehe ihre Wut. Denn auch wenn ich die Begründung der Universität, um diese Uhrzeit sei die Universität nicht so stark besucht, nachvollziehen kann, fühle ich mich verraten. Wieder einmal sind es Studierende, die stark unter Einschränkungen leiden müssen – so war es auch schon während der Pandemie.