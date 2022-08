Kolumne Studentenleben : Warum Semesterferien viel mehr sind als Freizeit

Semesterferien klingen oft besser, als sie eigentlich sind. Tatsächlich gibt es in der vorlesungsfreien Zeit für die meisten Studierenden immer noch einiges zu tun. Trotzdem rät unser Autor dringend dazu, auch einmal durchzuatmen.

Persönlich muss ich hier widersprechen. Denn nur weil in der vorlesungsfreien Zeit der reguläre Betrieb ruht, bedeutet dies nicht Stillstand für die universitären Bemühungen. Während in naturwissenschaftlichen Fächern viele Prüfungen in der vorlesungsfreien Zeit anstehen, liegt bei den Geisteswissenschaften häufig das Schreiben von Hausarbeiten im Fokus. Diese Aufgabe bedarf einer guten Vorbereitung und der nötigen Zeit, um seine Erkenntnisse zu verschriftlichen. Durch den Wegfall der Seminare und Vorlesungen ist dieser Faktor zwar gegeben, allerdings tritt an die Stelle der fixen Termine ein Vakuum, welches bewusst mit Produktivität gefüllt werden sollte. Besonders Studierende am Anfang ihrer Laufbahn sehen dies als Herausforderung, doch auch in höheren Semestern ist diese Aufgabe zu bewältigen. Oftmals arbeiten Werkstudierende auch mehr als die erlaubten 20 Stunden in der Vorlesungszeit, um Geld für Urlaube oder größere Anschaffungen zu sparen. Und auch Hobbies und ehrenamtliche Verpflichtungen bleiben bestehen, sodass sich für viele Studierende während der vorlesungsfreien Zeit am Pensum nicht allzu viel ändert.