Kolumne Studentenleben Die Uni-Bibliothek der Zukunft

Da ich aktuell meine Masterarbeit vorbereite, bin ich gerade viel in der Universitätsbibliothek anzutreffen. Ich liebe es, mir zuerst einen großen Vorrat an Büchern auszuleihen und diesen thematisch dann Schritt für Schritt auszudünnen, bis ich die wichtigsten Quellen für meine Abgaben herausgefiltert habe. Doch je mehr Zeit ich in der Bibliothek verbringe, desto mehr frage ich mich, wie zukunftsfähig dieses Konzept in seiner heutigen Form ist. Als Geisteswissenschaftler, der zur frühen Radiogeschichte der Bundesrepublik schreiben möchte, ist die Arbeit mit nicht-digitalen Quellen unerlässlich. Doch das ist nicht für alle so. Ich habe Freundinnen und Freunde in anderen Studienfächern, die kurz vor Ende ihres Studiums stehen und noch nie ein Buch ausleihen mussten. Für sie ist die Bibliothek eher ein Ort des gemeinsamen Lernens als ein Ort der Wissensaneignung.