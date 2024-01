Kolumne Studentenleben Erschöpft im Wintersemester

Dabei fängt im Hochschulsystem der meisten Universitäten genau jetzt die heißeste Phase des Wintersemesters an. Nur noch wenige Vorlesungseinheiten stehen an, Hausarbeitsthemen müssen gefunden und für Klausuren gelernt werden. Auch ich merke, dass die zweite Hälfte des Wintersemesters mich viel Kraft kostet. Denn wenn man erst einmal seinen erprobten Rhythmus aufgegeben hat, ist dieses „wieder in Fahrt kommen“ umso schwieriger. In einer früheren Kolumne habe ich einmal erläutert, dass mir daher das Sommersemester besser liegt. Kein Wunder, dass die Anwesenheitsrate in Kursen nach der Weihnachtspause rapide nach unten geht. Manche reflektieren in der Weihnachtspause ihre Kurswahl, andere brechen vielleicht ihr Studium ab oder orientieren sich neu.