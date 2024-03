Uni-Auswahl in NRW Lehrer werden – aber wo?

An der RWTH Aachen ist das Studium für zwei Lehrämter möglich: das Lehramt an Berufskollegs sowie das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen. Zu den Unterrichtsfächern an Gymnasien und Gesamtschulen zählen in Aachen Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Mathematik, Physik und Technik. Die Beruflichen Fachrichtungen für das Lehramt an Berufskollegs sind in Aachen Bautechnik, Elektrotechnik, Maschinenbautechnik, Textiltechnik und Wirtschaftswissenschaft.