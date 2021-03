Studierende erklären Kunstwerke : Seitenblicke rund um das Sehen

Düsseldorf Zugänge zur aktuellen Kunst herstellen, dies möchten die Masterstudenten der Kunstgeschichte an der Heinrich-Heine-Universität. In einer Reihe von Gastbeiträgen beschreiben sie einzelne Werke Düsseldorfer Künstler, die bisher weniger bekannt sind. Den Auftakt macht Anna Schlüter mit dem Werk „Auge“ von Eduard Winklhofer.

(RP) So klar der Schriftzug „Auge“ zu lesen ist, so rätselhaft mag die Installation zunächst erscheinen. Die kaum noch widerstandsfähige Brandoberfläche der einzelnen Buchstaben aus Gerüstbohlen und der Glasscherbenhaufen, der den Schriftzug vom letzten Buchstaben her anzugreifen scheint, rücken das kulturell und funktionell so wichtige Organ Auge in seiner Verletzbarkeit in den Fokus. Glas, ein wegen seiner Transparenz hoch geschätzter Werkstoff, entwickelt erst in der Zersplitterung seine zerstörerischen Kräfte. So klingen Vergänglichkeit und Sehnsucht nach Heilsein materiell und formal in dieser Arbeit an.