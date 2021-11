Neu an der Heinrich-Heine-Universität : Künstliche Intelligenz für alle

Das Zentrum für Informations- und Medientechnologie betreibt einen Hochleistungsrechner namens Hilbert. Er kann von allen Einrichtungen der HHU für wissenschaftliche Arbeiten genutzt werden. Foto: Paul Schwaderer

Alle Studierenden der Heinrich-Heine-Universität haben künftig die Chance, sich während ihres Studiums auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) zu qualifizieren. Dafür wird ein fakultätsübergreifendes Angebot geschaffen.

Autos, die Verkehrszeichen erkennen oder Streamingplattformen, die uns neue Serien aufgrund unserer Vorlieben empfehlen: Künstliche Intelligenz – genauer gesagt, Machine Learning – begegnet uns in unserem Alltag schon heute. Machine Learning ist ein Zweig der Informatik, der sich damit befasst, Computern die Fähigkeit zu verleihen, selbstständig zu lernen. Eine Methode, die sich zu einem zentralen Forschungsinstrument in fast allen wissenschaftlichen Disziplinen entwickeln wird, sind sich Experten sicher. Genau aus dem Grund sollen alle Studierenden der Heinrich-Heine-Universität unabhängig von Fach und Fakultät mit den Grundlagen, Methoden, Chancen und Risiken der KI vertraut gemacht werden.

„Für unser zukünftiges Arbeiten wird maschinelles Lernen eine große Rolle spielen“, sagt Martin Mauve, Professor für Rechnernetze und Kommunikationssysteme sowie Leiter des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD). „Der Einsatz und die Bewertung von Methoden der Künstlichen Intelligenz werden in Zukunft wichtige Kompetenzen sein. Und darauf sollten wir unsere Studierenden – und ebenso unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – unbedingt vorbereiten.“ Das heißt:

Info 133 Millionen Förderung Intention Ziel des Bund-Länder-Programms „Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung“ ist die Qualifizierung von akademischen Fachkräften in dem zukunftsträchtigen Feld der Künstlichen Intelligenz. Hierbei sollen einerseits die Kompetenzen und Fähigkeiten auf diesem Fachgebiet durch entsprechende Studien- und Qualifizierungsangebote vermittelt werden. Andererseits wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Verbesserung der Qualität, Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit der Hochschulbildung gefördert. Förderung Bund und Länder stellen für das Programm im Zeitraum von 2021 bis 2025 bis zu 133 Millionen Euro zur Verfügung. Mehr unter https://www.heicad.hhu.de/lehre/ki-fuer-alle

Naturwissenschaftler und Mediziner, Sozialwissenschaftler und Juristen, Wirtschaftswissenschaftler und Geisteswissenschaftler sollen sich auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz weiterqualifizieren können. Dafür hat die Heine-Uni beim Bund-Länder-Programm “Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung“ 1,1 Millionen Euro eingeworben. „KI für alle“ soll die Kompetenzen von Studierenden im Bereich Künstliche Intelligenz fördern und das Fachgebiet verstärkt in HHU-Studiengänge integrieren.

Eine riesige Herausforderung – denn immerhin hat die Heine-Uni über 36.000 Studierende. Um ihnen allen ein KI-Lehrangebot zugänglich machen zu können und den systematischen Erwerb dieser Kompetenzen zu ermöglichen, soll ein voraussetzungsfreies Online-Lehrangebot geschaffen werden: „Ein universelles KI-Lehrangebot erfordert ein sorgfältiges didaktisches Konzept, um wirklich alle anzusprechen – insbesondere auch dann, wenn die fachliche Distanz der Studierenden zur Mathematik und Informatik groß ist“, erklärt Martin Mauve. „Es geht uns darum, Grundlagen zu schaffen: Also zu erklären, was Künstliche Intelligenz ist, was sie kann, und was von ihr in der Zukunft erwartbar ist – und was auch nicht. Das ist Wissen, das von allen gebraucht wird.“ Außerdem sollen die Studierenden aber auch praktische Erfahrungen machen, die Grundlagen des Programmierens lernen und mit eigenen Daten den High Performance Rechner „Hilbert“ füttern.

Neben dem allgemeinen Wissen für alle ist es für die Informatiker eine besondere Herausforderung, auch fachspezifische Inhalte zur Verfügung zu Stellen. „Uns ist es ein wichtiges Anliegen, Ängste zu nehmen. Und wir wollen nicht nur Videos zeigen, sondern auch unterstützen“, sagt Mauve. Denn es sei wichtig zu verstehen, dass manche Forschungsergebnisse in Zukunft überhaupt nur mit Unterstützung der KI möglich seien. „Außerdem gibt es Anwendungsbereiche in wirklich jedem Berufsfeld: Ein gutes Beispiel ist sicher die Medizin. Wenn ich der KI beibringe, CT-Bilder auf Anomalien hin zu untersuchen, hat der Radiologe mehr Zeit für seine Patienten. Aber auch Wirtschaftswissenschaftler können mit KI Muster in Finanzdaten von Unternehmen analysieren. Germanisten können Texte miteinander vergleichen. Und für Juristen ist es einerseits wichtig zu wissen, wie sie mit KI Anomalien beispielsweise in Geschäftszahlen und damit Wirtschaftskriminalität aufdecken können, gleichzeitig müssen sie den Einsatz von KI auch im Hinblick auf Datenschutz oder ethische Fragen hin bewerten.“

Martin Mauve und sein Team sind nun schon dabei, erstes Lehrmaterial zu produzieren. Münden soll das Angebot in sogenannte Massive Open Online Courses, wie sie beispielsweise an den großen amerikanischen Universitäten etabliert worden sind. Die Kurse, die neben der Wissensvermittlung per Video auch Möglichkeiten zum Selbststudium, zum Austausch mit anderen und zur Lösung von Problemen vereinen, richten sich an eine große Zielgruppe auch außerhalb der eigenen Universität. So plant es auch die Heine-Uni: „Wir sind im Austausch mit anderen deutschen Universitäten und können uns durchaus die Kooperation mit Kollegen vorstellen – das verbessert die Qualität“, sagt Martin Mauve.