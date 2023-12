Zwischen Solidarität und Polarisierung Nahostkonflikt spaltet Universitäten

Düsseldorf · Dass der Krieg in Gaza an Hochschulen polarisiert, zeigen antisemitische Schmierereien an mehreren Einrichtungen. In Essen standen zuletzt auch islamfeindliche Parolen an Gebäudewänden. Vielen Studierenden ist es wichtig, auch auf das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung hinzuweisen. Bleibt die Solidarität mit Israel auf der Strecke?

05.12.2023 , 17:00 Uhr

Ende Oktober war an der Heinrich-Heine-Universität dieses Graffiti zum Krieg in Nahost entdeckt worden. Foto: Maximilian Nowroth