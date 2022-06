Kolumne Studentenleben : Von wegen Faulenzerei!

Leo Solleder studiert im Master Medienkulturanalyse an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Foto: privat

Eine Exkursion ins Ausland ist für Studierende immer mit Aufwand, mittlerweile auch mit vielen Entbehrungen und finanziellen Anforderungen verbunden.

Buongiorno a tutti! Diese Kolumne entsteht kurz vor meiner ersten Exkursion in meiner Studierendenlaufbahn. Im Rahmen meines Studiums der Medienkulturanalyse führt mich mein Weg für eine Woche nach Bologna , genauer gesagt: zum Filmfestival „Il Cinema Ritrovato“. Der Fokus des Festivals liegt dabei auf vergangenem Film.

In verschiedenen Reihen beschäftigt sich „Il Cinema Ritrovato“ mit länderspezifischen Filmen, Retrospektiven auf berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler oder einzelne Genres und Zeitabschnitte. Denn auch wenn wir uns heutzutage ein großes Filmwissen aneignen können, so bleiben die oben genannten Themen doch oft verborgen. Genau dafür ist ein solches Festival natürlich ideal.

Noch kann ich den Charakter einer solchen Exkursion nicht wirklich einschätzen. Sicher ist, dass eine Exkursion auch Arbeit bedeutet. Da die Fahrt Teil eines Seminars mit Möglichkeit einer Abschlussprüfung ist, mussten in vorbereitenden Sitzungen zunächst Vorkenntnisse erlangt werden. In halbstündigen Vorträgen wurden von uns Studierenden die einzelnen Festivalreihen präsentiert. Da die entsprechenden Filme der einzelnen Reihen erst wenige Tage vor den Vorträgen präsentiert wurden, gestaltete sich die Erstellung dieser Vorträge doch als nicht einfach. Dennoch bin ich froh, dass ein solch straffes Programm zur Vorbereitung dazugehört. Denn Vorgaben wie diese räumen mit dem immer noch gängigen Klischee auf, dass auf Exkursionen nur gefaulenzt und gefeiert wird.

Dennoch darf auch nicht vergessen werden, dass Exkursionen für manche Studierende eine große finanzielle Hürde sind. Natürlich werden diese Veranstaltungen bezuschusst, die Kosten für Akkreditierungen, Flüge, Unterkünfte und Verpflegung können jedoch damit unmöglich gedeckt werden. Besonders in der aktuellen Zeit, die aufgrund von Jobverlusten durch Corona und inflationsbedingten Preissteigerungen besonders Studierende treffen, sind diese finanziellen Mittel für manche kaum aufzubringen.

In manchen Fällen müssen Studierende sich zwischen einem Urlaub oder einer Exkursion entscheiden, in schlimmeren Fällen ist beides aufgrund äußerer Umstände nicht möglich. Dieses Problem ist kein neues, aufgrund der heutigen Herausforderungen tritt es jedoch verstärkt auf. Besonders Fachbereiche, in denen Exkursionen zur Tagesordnung gehören, müssen Lösungen für diese Probleme finden, damit eine Teilnahme nicht nur vom Geldbeutel abhängt.