Kolumne Studentenleben : Lang ersehntes Wiedersehen im echten Leben

Viele Monate hat unser Autor die meisten Zeit digitale Kontakte pflegen müssen. Wie großartig es sich anfühlt, endlich einmal wieder Freunde ganz real zu treffen, beschreibt er in seinem Text.

Es ist ein warmer Juni-Abend, und ich radel mit meinem leicht rostigen Fahrrad durch eine altbekannte Siedlung im Duisburger Süden. Die Straßen und Häuser sind vertraut, doch neu gestrichene Zäune und mittlerweile bewohnte Gebäude, die vor einem Jahr noch Baustellen waren, verraten mir, dass ich hier lange nicht mehr vorbei gefahren bin. Seltsam aufgeregt komme ich am Haus einer Freundin an, schließe mein Fahrrad ab und klingle.

Ich muss kurz warten, krame schonmal den Zettel vom Testzentrum heraus und kann gar nicht anders als vor Freude breit zu grinsen, als mir die Türe geöffnet wird und ich zwei meiner Freunde sehe. In Person, ohne einen Computerbildschirm zwischen uns. Die Begrüßung ist ein bisschen holprig: Umarmen ist uns noch zu nah. Für diesen komischen Fuß-Innenseiten-High-Five-Kick ist zu wenig Platz – und so wird es letztendlich ein euphorisches Zuwinken auf eineinhalb Meter Entfernung.

Und so sitzen wir nun gemeinsam im orangen Sonnenlicht, grillen, trinken selbst gemixte Cocktails, unterhalten uns, lachen und überlegen, wie wir endlich an eine Impfung rankommen. Wir genießen die Zeit, sind kaum am Handy und freuen uns über die Gespräche, die analog so viel lebendiger und näher sind und nicht wegen schlechter Internetverbindung mitten im Satz abbrechen können.