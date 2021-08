Kolumne Dozentenleben : Warum es manchmal gut ist, wenn Plan A scheitert

Edda Pulst ist Professorin für Digitalisierung an der Westfälischen Hochschule. Foto: Edda Pulst

Auf einen Besuch an Grönlands Universität hat sich unsere Autorin seit Monaten gefreut. Nun musste er verschoben werden. Ein Appell für das Scheitern und Wege zu neuen Glückserlebnissen.

Schade! Kein Sommer-Projekt an Grönlands Uni. Vor Abreise streicht die Airline alle Rückflüge. Null Chance auf pünktliche Heimkehr. „Plan A beenden“, fordert der Verstand, „Schluss“ der Bauch: Misserfolg stresst bei Verlangen nach Anerkennung; Fehlschläge führen uns zu dem Menschen, der wir sind. Händel scheiterte mit der Oper „Deidamia“ in London, dafür entstand in Irland binnen 24 Tagen „Der Messias“.