Entscheidung gefallen : Köln verliert „Exzellenzuni“-Titel – Bonn dabei

Bonn Die Universität Köln hat ihren Titel als „Exzellenzuniversität“ verloren. Bonn wurde als neue „Elite-Uni“ ausgezeichnet, während Aachen seinen Titel weiterhin tragen darf.

Das teilte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) im Namen der Exzellenzkommission am Freitag in Bonn mit. Die insgesamt elf ausgezeichneten Universitäten können sich jetzt auf Fördergelder in Millionenhöhe freuen.