Nachhaltige Angebote an den Universitäten Studieren für den Klimaschutz

Etwas mit Nachhaltigkeit studieren? Das geht an der Uni Wuppertal gleich in sechs ganz unterschiedlichen Studiengängen, die sich mit Umweltschutz, sozialer Verantwortung und ökonomischer Nachhaltigkeit beschäftigen. Ganz neu geht zum Wintersemester der englischsprachige Bachelor „Sustainable Chemistry“, also nachhaltige Chemie, an den Start. Die Grüne Chemie beschäftigt sich mit der Entwicklung von chemischen Produkten und Prozessen, bei denen die Verwendung oder Erzeugung gefährlicher Stoffe reduziert oder vermieden wird. „Anders ausgedrückt: Nachhaltige Chemie ist eine andere Denkweise darüber, wie Chemie und Materialentwicklung betrieben werden können und dabei gleichzeitig der Wohlstand gesichert werden kann“, so die Uni Wuppertal zu ihrem neuen Angebot. Nach Abschluss seien die Studierenden in der Lage, chemische Synthesen und die Produktion von Materialien in Übereinstimmung mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den Prinzipien der Grünen Chemie und den Grundprinzipien der Ökobilanzierung zu bewerten. Ein weiterer neuer Studienfang ist der Bachelor „Smart & Sustainable Systems“, in dem es darum gehen wird, intelligente und nachhaltige technische Systeme zu entwerfen und umzusetzen. „Abhängig von der gewählten Vertiefungsrichtung besitzen die Absolventen fundierte Kenntnisse in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie, Digitaltechnik, Maschinelles Lernen/Künstliche Intelligenz oder Regenerative Energien“, so die Uni Wuppertal über das deutschsprachige Angebot.