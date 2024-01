Kolumne Dozentinnenleben Bloß keine Panik

Das war das andere Extrem und schon damals kein Vorbild. Es kann aber nicht schaden, sich für die eigene Studienzeit Freiräume zu schaffen. Man kann sich nur selbst den Zeitdruck nehmen und sich das gönnen, was früher viel schwieriger war: Ein Auslandssemester oder ein Praxissemester oder beides. Natürlich verlängert sich das Studium dadurch, manchmal sogar um ein Jahr, obwohl man nur für sechs Monate weggeht, sich aber die Vorlesungszeiten ungünstig überschneiden. Dann füllt man eben die übrig gebliebene Zeit sinnvoll auf. Es ist nur wichtig, das früh genug zu planen. Hilfe bekommt man bei den Büros für Internationales an den Hochschulen, auch Hinweise für die Finanzierung. So eine Auslands- oder Praxiszeit zahlt sich in jedem Fall aus, denn Arbeitgeber schauen nicht auf die Studiendauer, sondern auf Wissen, Können und (Lebens-)erfahrung.