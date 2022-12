Das Thema ist allerdings etwas, was noch vorgegeben werden muss, da kommt Anic nicht von alleine drauf. Sehr selbstbewusst verkündet sie (ich nenne sie hier sie, weil es die künstliche Intelligenz heißt), dass die Zukunft den Maschinen gehöre. Das ist zu befürchten. Auf Zuruf produziert Anic Kolumnen, ganze Tageszeitungen, Hausarbeiten, Examensarbeiten, Doktorarbeiten. Nein, Doktorarbeiten wohl nicht, denn die müssen per definitionem etwas Neues, eine neue Erkenntnis enthalten. Und eine Tageszeitung lebt auch von tagesaktueller Berichterstattung. So eine künstliche Intelligenz ist aber eher ein maschineller Wiederkäuer, der nur verarbeitet ausspuckt, was vorher an Daten eingegeben wurde. Leute wie ich werden von der Berliner Zeitung als „menschliche Schreiberlinge“ bezeichnet. Immerhin menschlich. Das verschafft mir gegenüber Anic den Vorteil, dass ich riechen, schmecken und fühlen kann. Und ich habe im Gegensatz zu ihr echte Erlebnisse, über die ich hier berichten könnte, etwa über einen vorweihnachtlichen Stadtbummel mit stimmungsvoller Beleuchtung, verführerischem Plätzchenduft und herzerwärmendem Kinderchor.