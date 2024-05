Kolumne Dozentinnenleben Kriemhild hatte kein Tiktok

Kriemhild, die weibliche Heldin des mittelhochdeutschen Nibelungenlieds wird in der gesamten Dichtung als unbeschreiblich schön geschildert. Sie ist eben die perfekte Frau für den Helden Siegfried. Also, sie könne das gar nicht verstehen, dass Kriemhild als so schön beschrieben werde. Sie hätte sich da im Internet ein paar Bilder angesehen und fände sie keineswegs schön, sagt eine Studentin bei mir im Nibelungenseminar. Bilder im Internet? Ja, gegoogelt. Oh, das ist wohl ein Missverständnis. Kriemhild ist eine literarische Figur, das heißt, dass sie vom Dichter erfunden wurde. Und selbst wenn sie eine reale Person gewesen wäre, die um das Jahr 1200 herum gelebt hätte, so gäbe es doch keine porträt-ähnlichen Bilder von ihr. Das wirklichkeitsgetreue Abbild eines Menschen war noch nicht erfunden. Sie ist eine Art Märchenprinzessin, und die sind eben immer schön.