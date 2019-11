Kolumne Studentenleben : Doppelmoral am Laptop

Doppelmoral am Laptop

Von Joshua Poschinski

Wenn das Semester wieder losgeht und man mit fünfhundert anderen Studierenden im Hörsaal sitzt, fallen einem so manche Dinge auf. Leute, denen man vielleicht seit drei Semestern nicht mehr über den Weg gelaufen ist und dann beim müden Umhersehen am anderen Ende des Raumes entdeckt. Die Einsicht, dass man vielleicht doch mal wieder etwas Produktives tun sollte.

Oder aber die immer mehr zunehmende Anzahl an Laptops in Vorlesungen, die praktisch sind, aber ihrem eigentlichen Zweck doch öfter entzogen werden. Was unschwer daran zu erkennen ist, wenn die Person vor dir die letzte Staffel von „Stranger Things“ nachzuholen hat.