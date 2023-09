Beratung, Barrieren, Begleitung So funktioniert Inklusion auf dem Uni-Campus

16 Prozent aller Studierenden haben eine gesundheitliche Beeinträchtigung, die ihr Studium erheblich erschwert. Diese Zahl nennt Jens Kaffenberger, der Leiter der Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung des Deutschen Studentenwerks. Nicht allen Studierenden, so Kaffenberger, sehe man ihre Beeinträchtigung an. Die größte Gruppe der Erkrankungen, an denen die Studierenden leiden, sei psychischer Natur. Das Autismus-Spektrum gehöre ebenso dazu wie die Aufmerksamkeits-Defizit- Hyperaktivitäts-Störung ADHS, Angststörungen und andere. Studierende mit chronisch-somatischen Erkrankungen wie etwa Diabetes, Rheuma oder Epilepsie sehen sich besonderen Herausforderungen des Studiums gegenübergestellt. Nicht zu schweigen von den Studierenden, die körperlich eingeschränkt sind, die im Rollstuhl sitzen, die seh- oder hörbeeinträchtigt sind.