Hochschulen : Studium in Deutschland ist beliebt

Studium in Deutschland ist beliebt

Die Hochschulen in Deutschland werden immer attraktiver für Studierende aus dem Ausland. Besonders junge Menschen aus China und Indien zieht es an die heimischen Universitäten.

(kna) Die Bundesrepublik bleibt eines der weltweit beliebtesten Länder für internationale Studierende. Wie der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) in Bonn mitteilten, waren im Wintersemester 2019/20 rund 320.000 ausländische Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Damit liegt Deutschland vor Frankreich auf Platz vier des globalen Rankings, direkt hinter den klassischen Studierenden-Gastländern USA, Großbritannien und Australien .

Das Interesse an einem Studium in Deutschland sei auch in der Corona-Pandemie hoch, hieß es. Für die nächsten Jahre würden auch weiter steigende Zahlen erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl ausländischer Studierender um rund 18.000 oder sechs Prozent gestiegen. Seit 2010 ist die Zahl internationaler Studierender um insgesamt 76 Prozent gewachsen.