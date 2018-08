Hochschulen in NRW haben mehr Studierende

Düsseldorf Die Hochschullandschaft verändert sich: Studienanfänger in NRW werden immer jünger und kommen öfter aus dem Ausland. 2016 gab es erstmals mehr Frauen als Männer, die sich an einer Hochschule eingeschrieben haben.

Innerhalb von zehn Jahren ist die Zahl der Studienanfänger in NRW um zwei Drittel gestiegen. Und seit 2008 gibt es immer mehr eingeschriebene Studenten an den Hochschulen. Das geht aus einer Statistik des Landesbetriebs IT NRW hervor. Die amtliche Statistikstelle hat eine Untersuchung veröffentlicht, die sich mit Studienanfängern in NRW befasst. Ziel war es, die Zusammensetzung der Studienanfänger in dem Zeitraum von 2006-2016 aufzuzeigen - und wie diese sich verändert haben. Das sind die Ergebnisse.