Neue Studiengänge zum Wintersemester Der Mensch im Mittelpunkt

An der Universität Münster gibt es einen neuen Master-Studiengang, der sich ebenfalls mit der seelischen Gesundheit beschäftigt: „Spiritual Care“ – also Spirituelle Fürsorge –, wird zum Wintersemester im Oktober 2024 erstmals angeboten. Er nimmt die spirituellen Bedürfnissen von Menschen in Krankheit, Krise und Leid in den Blick. In allen Bereichen der Gesundheitsversorgung sei in den letzten zwei Jahrzehnten ein Bewusstsein für die „spirituelle Dimension“ des Menschseins gewachsen und habe Einzug in Forschung und Lehre gefunden, so die Uni Münster. Für die Umsetzung in die Praxis der Begleitung kranker, leidender und vulnerabler Menschen brauche es Kompetenzen auf allen Ebenen – als gesundheitsberufliche Spiritual Care für den achtsamen und sensiblen Umgang in Diagnostik und Therapie, Pflege und Versorgung bis zur spezialisierten Spiritual Care durch Seelsorgende.