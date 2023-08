Hochschule Niederrhein Hackern auf der digitalen Spur

Wenn sich Unbekannte in Computersysteme hacken oder andere Straftaten im Netz oder in IT-Systemen begehen, hat das gravierende Folgen. „Unternehmen, Verbände und Co. – aber auch wir selbst – sind minütlich Cyberattacken ausgesetzt“, sagt Thomas Meuser aus dem Leitungsteam des Cyber Management Campus der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. „Oftmals sind das Standard-Angriffe, die man durch eine einigermaßen gepflegte IT abfangen kann. Aber: Manche Angriffe sind eben auch erfolgreich und richten dann eine Menge Schaden an.“ Auch diverse Universitäten und Kliniken in der Region wurden schon Opfer der Kriminellen im Netz. Mit gravierenden Folgen: So konnte die Uniklinik Düsseldorf keine Notfälle mehr aufnehmen und auch nicht mehr operieren. „Unternehmen können nicht mehr produzieren, geraten dann in teils große finanzielle Schwierigkeiten“, so Meuser. Wo sich nach einem Cyber Angriff digitale Spuren finden, wie sich Verbrechen im Zusammenhang mit Computern, elektronischen Geräten, persönlichen Daten oder dem Internet aufklären lassen und wie Daten wiederhergestellt werden, kann man ab Herbst an der Hochschule Niederrhein (HSNR) lernen.