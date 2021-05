Bundesweiter Uni- und FH-Vergleich : So schneiden die Hochschulen in NRW im Ranking ab

Düsseldorf Beim diesjährigen Hochschulranking haben nordrhein-westfälische Universitäten und Fachhochschulen überwiegend gut abgeschnitten. Untersucht wurden unter anderem die Ruhr-Universität, die FH Aachen und die Uni Münster.

In NRW wurden die Studienbedingungen an fast 40 Hochschulstandorten zwischen den Regionen Rhein-Sieg, Münsterland und Westfalen-Lippe verglichen. Ein sehr gutes Informatik-Studium bietet laut Ranking etwa die FH Aachen an, während die Ruhr-Universität unter anderem in der Kategorie „Unterstützung am Studienanfang“ punktet. An der ebenfalls in Bochum angesiedelten Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe sind die Studierenden zudem mit der Unterstützung für ein Auslandsstudium sehr zufrieden.