Studierende in der Pflege Zwischen Hörsaal und Krankenbett

„Wir wissen nur wenig über pflegende Studierende, weil sie kaum sichtbar sind und nur selten um Unterstützung bitten“, sagt Claudia Batisweiler. Sie hat einen Ratgeber für pflegende Studierende mitverfasst, der vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) herausgegeben wurde, und ist beim Familienservice der Universität Oldenburg unter anderem für das Thema Pflege zuständig. Solche Beratungsstellen gibt es an den meisten Universitäten. An sie kann man sich mit Fragen zu familiengerechten Arbeits- und Studienbedingungen wenden. „Aber pflegende Studierende kommen nur sehr selten zu uns“, sagt Batisweiler: „Sie machen das nicht öffentlich, wenn sie keinen Grund dazu haben. Es ist nicht attraktiv, sich in dieser Rolle zu outen, das passt nicht in die Lebensphase des Studiums.“