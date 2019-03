Technische Hochschule Stuttgart: Neuer Master für die smarte Stadt

Verstopfte Straßen, schlechte Luft, zu wenig Platz – an modernen Lösungen für diese Probleme wollen die Studenten des Studiengangs „smart City Solutions“ arbeiten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

„Smart City Solutions“ an der HFT Stuttgart bildet die Stadtplaner der Zukunft aus.

Eine „schlaue“ Stadt gestalten, das ist der Anspruch des im letzten Jahr ins Leben gerufenen Masterstudiengangs „Smart City Solutions“. An der Hochschule für Technik Stuttgart (HFT) sollen damit Lösungen für den demographischen Wandel entwickelt werden. Denn die Beliebtheit von Großstädten führt weltweit zu Problemen: verstopfte Straßen, schlechte Luft, wachsender Energiebedarf und mangelnder Wohnraum. Der berufsbegleitende Studiengang der HFT bündelt die Bereiche Stadtplanung im Gebäude, Infrastruktur und Projektmanagement, sowie Finanzierung und Digitalisierung, und das alles mit einem Fokus auf zukunftsfähige und lebenswerte Städte.

„In den Stadtverwaltungen gibt es hervorragende Fachexperten, aber dieses Fachwissen muss verknüpft werden“, sagt Studiendekan Roland Dieterle. Er hat den Studiengang mitkonzipiert. „Smart Citys brauchen Menschen, die über Grenzen hinwegdenken“, so Dieterle. Der fachübergreifende Master hat eine breite Zielgruppe – zum einen ist er berufsbegleitend, alle Kurse finden von Freitag bis Montag statt. Zum anderen sind die Veranstaltungen in englischer Sprache, damit sollen auch internationale Studierende angesprochen werden. Allerdings sind die Studiengebühren mit 10.000 Euro für die drei Semester vergleichsweise hoch. Auch die Anforderungen für das Master-Studium haben es in sich: Statt der üblichen 180 ECTS-Punkte, die man im Bachelor sammelt, sind für den neuen Master 210 Punkte erforderlich. Darüber hinaus müssen Bewerber ein Jahr Berufserfahrung vorweisen, sowie ausreichende Englischkenntnisse. Die Kandidaten müssen zudem einen Essay einreichen und ein Bewerbungsgespräch über Skype führen.